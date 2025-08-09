Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Domenico Puccioni, 60 anni, originario di Baunei e residente a Santa Maria Navarrese, esperto di pesca subacquea. L’uomo risultava disperso dalla serata di ieri, venerdì 8 agosto, dopo un’immersione nelle acque antistanti Capo Montesantu.

Il corpo senza vita è stato individuato intorno alle 13, a circa cinque miglia dalla costa, dall’elicottero della Guardia costiera intervenuto a supporto del personale della Capitaneria di Olbia e dei colleghi del Circomare di Arbatax. La salma è stata successivamente recuperata da una motovedetta e trasferita al porto di Arbatax, dove i familiari hanno proceduto al riconoscimento.

Secondo le prime ipotesi, a stroncare Puccioni potrebbe essere stato un malore durante l’immersione.

Fin dalle prime ore del mattino, il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Cagliari, insieme alla squadra del Distaccamento di Tortolì e a un funzionario proveniente da Nuoro, ha affiancato le unità della Guardia costiera nelle ricerche. Dopo il ritrovamento, i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni per il recupero delle attrezzature della vittima.