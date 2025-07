Come ogni estate i trasporti da e per la Sardegna fanno discutere, in particolare nel porto di Arbatax che vede come collegamenti principali quelli con Civitavecchia e Genova.

Le tratte da Civitavecchia e Genova in direzione Arbatax e viceversa, sono presenti due volte a settimana nella bassa stagione che passano a tre quando ci si trova nei mesi estivi, entrambe le tratte, gestite da Grimaldi Lines e Tirrenia, sono esclusivamente notturne e impiegano circa dieci ore per raggiungere la destinazione. Le compagnie consigliano di recarsi al porto almeno due ore prima dell’imbarco, se si viaggia con un veicolo e circa un’ora se si è a piedi.

I prezzi variano in base al periodo dell’anno, in alta stagione si passa da un minimo di circa 45 euro a persona fino a raggiungere anche i 95, durante la bassa stagione i prezzi oscillano tra il 20 e il 40% in meno rispetto al periodo estivo.

Per quanto riguarda i residenti nell’isola la situazione è differente, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato, il 17 marzo 2025, una consultazione pubblica indirizzata ad associazioni di consumatori, utenti e operatori della logistica per raccogliere osservazioni sul servizio passeggeri e merci verso le isole maggiori, incluse le rotte di Civitavecchia–Arbatax–Cagliari, con l’obbiettivo di assicurare il servizio per queste tratte fino alla scadenza del contratto che avverrà nel 2026, per il momento i prezzi per i residenti si aggirano intorno al 30% in meno rispetto ai massimali di chi non lo è.

Per spostarsi da e per il porto è presente una fermata del minibus urbano che collega direttamente Arbatax con le località vicine, ci si può arrivare in autobus o taxi. L’aeroporto più vicino è quello di Tortolì‑Arbatax, situato a circa 2 km dal porto.

La regione è servita anche dal Trenino Verde Mandas‑Arbatax, linea turistica attiva in estate, ideale per chi vuole visitare l’entroterra, durante i mesi estivi è attiva fino a 6 giorni a settimana.

Nel corso dell’estate, il porto di Arbatax rappresenta una valida opzione per chi desidera raggiungere la Sardegna orientale, specie l’Ogliastra, in alternativa ai porti più blasonati come Cagliari o Olbia e poter scoprire una zona dell’isola meno famosa ma non per questo meno bella.