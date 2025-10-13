Incidente stradale questa sera sulla Strada Statale 198, al chilometro 107, nel tratto che conduce a Tortolì. Erano da poco passate le 19 quando, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un motociclista di nazionalità sanmarinese ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro il guardrail e carambolando sul lato opposto della strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale del 118, giunto con un’ambulanza dalla cittadina ogliastrina. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.