In Ogliastra nei giorni dal 27 al 29 marzo 2026, i turni delle guardie mediche saranno pienamente operativi nelle sedi Bari Sardo, Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu, Tertenia e Villagrande Strisaili. Il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di venerdì 27 marzo 2026, sino alle ore 8.00 di lunedì 30 marzo 2026. A comunicarlo è l'Asl Ogliastra.

Si precisa che il turno notturno della guardia medica di Bari Sardo di venerdì 27 marzo, sarà attivo a partire dalle ore 21.00, sino alle ore 7.00 di sabato 28 marzo.

La sede della guardia medica di Ilbono sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 27 marzo, sino alle ore 8.00 di sabato 28 marzo.

Il punto di continuità assistenziale di Seui sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 27 marzo, sino alle ore 8.00 di sabato 28 marzo e poi dalle ore 20.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di lunedì 30 marzo.

La sede della guardia medica di Talana sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 27 marzo, sino alle ore 8.00 di sabato 28 marzo e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 20.00 di domenica 29 marzo.

Il punto di continuità assistenziale di Tortolì sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 27 marzo, sino alle ore 8.00 di sabato 28 marzo e poi dalle ore 20.00 di domenica 29 marzo, sino alle ore 8.00 di lunedì 30 marzo.

"I cittadini che dovessero avere necessità di assistenza - sottolinea l'Asl Ogliastra - possono comporre direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117. Un operatore della Centrale regionale attiverà il collegamento con il medico di una postazione di continuità assistenziale vicina, per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di 'Emergenza urgenza 118'".