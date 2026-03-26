AREUS ha assegnato 4 nuove postazioni 118 di base come parte del piano di riorganizzazione della rete territoriale del servizio di soccorso sanitario preospedaliero 118.

Nel Sud Sardegna, sono entrate in funzione recentemente le postazioni di Castiadias e Santadi, operanti dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni.

Nel Centro Nord Sardegna, le postazioni attive sono Villagrande Strisaili, operativa 24 ore al giorno, e Gadoni, attiva per 12 ore notturne dalle 20.00 alle 08.00 del giorno successivo.

Inoltre, Areus ha riattivato la postazione 118 a Sennori, operativa 24 ore al giorno, che era stata lasciata vacante da un precedente assegnatario.

La postazione di base 118 a Nuoro è stata assegnata definitivamente, con un'estensione dell'orario da 12 a 24 ore al giorno. Le postazioni vacanti nei comuni di Barisardo e Ittiri, con servizio 24 ore al giorno, e a Cagliari, con orario dalle 12.00 alle 24.00, stanno per essere assegnate definitivamente.

Allo stesso tempo, si sta valutando l'interesse per l'assegnazione del servizio emergenza-urgenza avanzato infermieristico (India) nei comuni di Galtellì, Thiesi e Sanluri. Inoltre, verranno ripristinate le postazioni 118 a Isili e Orosei, lasciate vacanti dai precedenti assegnatari.

"Con queste nuove attivazioni – è il commento del Direttore Generale Angelo Maria Serusi – diamo ulteriore attuazione al Piano di riorganizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso sanitario preospedaliero 118, approvato con deliberazione AREUS n. 349, del 28.12.2022, per rispondere all'esigenza dei territori e colmare il gap ancora presenti nelle aree interne particolarmente disagiate".