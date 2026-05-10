Arrivano nuovi farmacisti alla Asl Ogliastra. Questi professionisti hanno iniziato a lavorare di recente presso la Farmacia territoriale e sono stati presentati all'azienda durante un incontro intitolato "Nuovi professionisti, nuove prospettive: professioni, esperienze e visioni per la sanità territoriale".

Durante l'evento, è emersa un'opportunità di scambio scientifico in cui i nuovi assunti hanno presentato le loro tesi di specializzazione discusse all'Università degli Studi di Cagliari lo scorso marzo. Il team è composto dalla dottoressa Martina Crobeddu di Arzana, nata nel 1996, dalla dottoressa Sara Piras originaria di Baunei, nata nel 1995, e dal dottor Luca Pirroni di Tortolì, nato nel 1996. A completare il gruppo c'è la dottoressa Aurora Patteri, nata nel 1995 a Baunei, che attualmente sta svolgendo uno stage formativo come specializzanda.

"Grazie all'arrivo di questi tre giovani professionisti, riusciremo a migliorare e rinforzare il servizio - spiega Sara Sanna, direttrice della s.c. Farmacia territoriale della Asl Ogliastra - le nuove risorse ci consentiranno di aprire dei punti di distribuzione dei farmaci anche a Jerzu e Tortolì".

"Investire sui giovani ogliastrini, specialisti che tornano a mettere le loro competenze a disposizione della propria terra, è una vittoria per l’intero territorio - evidenzia Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - questa è la dimostrazione che la nostra Azienda può essere attrattiva anche per i giovani che vogliono mettersi in gioco".

Di fronte a una platea composta da medici, personale sanitario e amministrativo, i tre professionisti hanno illustrato i risultati delle proprie tesi di specializzazione, offrendo significativi spunti diriflessione scientifica per la sanità locale. La dottoressa Crobeddu ha

presentato un lavoro sulla “Sclerosi multipla in Ogliastra: studio osservazione e retrospettivo”, mentre la dottoressa Piras ha approfondito l’ “Analisi di budget impact della vagus serve stimulation nel trattamento dell’epilessia farmaco-resistente”. Infine, il dottor

Pirroni ha analizzato “l’impatto prescrittivo ed economico colecalciferolo nella Asl 4 Ogliastra: valutazione di appropriatezza e sostenibilità”.

Il potenziamento del servizio presso la s.c. Farmacia Territoriale è stato evidente con l'aggiunta di tre nuovi farmacisti e l'arrivo della dottoressa Sara Sanna come responsabile lo scorso gennaio. In collaborazione con la Direzione generale, si sta elaborando un modello innovativo per gestire le terapie dei pazienti cronici, che si basa su una piattaforma digitale integrata che favorirà la comunicazione tra medici di medicina generale, farmacie di servizio, pazienti e caregiver, il tutto coordinato dalla Farmacia Territoriale. L'utilizzo di telemedicina, intelligenza artificiale e tecnologie smart mirerà a migliorare l'aderenza alle terapie, coinvolgere maggiormente i pazienti e garantire una farmacovigilanza più attiva, seguendo così le linee guida del DM 77 per una medicina di prossimità.