PHOTO
La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di bigiotteria situato nei pressi della Stazione Termini nella Capitale, nell’ambito delle attività di presidio e controllo del territorio.
L’intervento ha consentito di rinvenire un consistente quantitativo di merce destinata alla vendita priva delle necessarie indicazioni obbligatorie e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
A seguito degli accertamenti, è stato disposto il sequestro amministrativo di 1.015.520 articoli di varia tipologia, risultati non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti.
Il punto vendita, gestito da un cittadino extracomunitario, operava come canale di distribuzione di beni immessi sul mercato in assenza delle prescrizioni minime a tutela del consumatore.
Il provvedimento ha permesso di interrompere la commercializzazione della merce irregolare, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza e tracciabilità dei prodotti.