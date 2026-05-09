Incidente stradale a Li Punti, nel territorio di Sassari, dove nel pomeriggio si è verificato uno scontro frontale tra due auto all’incrocio tra la strada vicinale San Giorgio e via Domenico Millelire.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, che ha operato insieme al personale del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’impatto.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe alla guida dei veicoli coinvolti. I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare uno dei conducenti prima del trasferimento in ambulanza all’ospedale civile di Sassari. Anche l’altro automobilista è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.