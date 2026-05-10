Oggi, domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha condiviso un messaggio sui social dedicato alle madri dell’Isola, soffermandosi sul loro ruolo nella famiglia, nella società e nella trasmissione delle tradizioni.

"Oggi voglio rivolgere un pensiero affettuoso a tutte le mamme e in particolare le madri della Sardegna. C’è una forza antica nelle madri. Le nostre sono madri che tengono insieme famiglie, lavoro, cura e responsabilità. Sono quelle che accompagnano i figli nelle scelte difficili, nelle partenze e nei ritorni. Sono quelle che parlano la nostra lingua ai figli e ai nipotini. Sono quelle che trasmettono memoria, radici e senso della comunità. Sono quelle che costruiscono futuro ogni giorno, spesso in silenzio, con una forza che sembra naturale solo perché le donne sono state abituate a portarla senza clamore. Naturale ma non semplice", ha scritto la governatrice.

"A tutte loro va il mio grazie. Per quello che fanno, per quello che rappresentano e per la cura con cui continuano a custodire la nostra Sardegna - conclude la presidente Todde con un augurio - Buona Festa della Mamma".