Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Oristano, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, durante un controllo avvenuto nei giorni scorsi nel centro abitato di Terralba, in provincia di Oristano.

Una pattuglia ha fermato un’auto per un normale accertamento e il conducente, apparso fin da subito particolarmente nervoso, avrebbe fornito risposte evasive agli operatori, facendo scattare ulteriori verifiche.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo alcune dosi di sostanza stupefacente e una consistente somma di denaro contante, ritenuta compatibile con attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altra droga, ulteriore denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Nel complesso sono stati sequestrati circa 35 grammi di sostanza stupefacente e 2.600 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.