Oggi, domenica 10 maggio 2026, è la Festa della Mamma, e in questa occasione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso sui social un messaggio dedicato a tutte le mamme, descrivendo la maternità come di un’esperienza intensa, fatta di amore, forza e sacrificio.

"Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni", ha scritto la premier.

"Essere mamma vuol dire esserci sempre - continua il post - anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più. Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme: a quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili".

Il post di Giorgia Meloni si conclude con un augurio, "Buona Festa della Mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo".