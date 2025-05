Brutto incidente nel pomeriggio a Lanusei, in via Ilbono, dove due auto si sono scontrare riportando gravi danni.

Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro. A bordo di uno dei due mezzi viaggiava una coppia, marito e moglie, con la seconda che avrebbe riportato gravi ferite.

La donna è stata presa in carico dagli operatori del 118 che la hanno affidata al trasporto in elisoccorso, che l'ha trasferita all'ospedale in codice rosso.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e gli occupanti delle due auto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO