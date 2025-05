Papa Leone XIV ha dimostrato la sua attenzione e amicizia per i clochard di Roma offrend loro 5mila croissant in occasione dell'inizio ufficiale del suo pontificato. Questo gesto, come riporta Tg Com 24, è stato reso possibile grazie all'impegno dell'associazione Amitié France Italie, che rappresenta gli italiani residenti in Francia e il cui presidente, Paolo Celi, collabora da tempo con l'Elemosineria apostolica.

Celi, che periodicamente porta dolci e giochi al Vaticano per i bambini bisognosi, ha inoltre fornito generi di conforto ai senza tetto, come le tende a igloo visibili vicino al Colonnato, dove la presenza delle persone senza fissa dimora è tollerata dalla polizia in ottemperanza a una specifica richiesta di Papa Francesco.