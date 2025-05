"Lo vedete, stiamo lavorando, sono fiduciosa e molto tranquilla". Sono le dichiarazioni della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, rilasciate dopo la seconda udienza presso il Tribunale civile di Cagliari riguardante il ricorso contro l'ordinanza di decadenza del collegio di garanzia elettorale della Corte d'Appello. Todde ha condiviso le sue opinioni con i giornalisti al termine della riunione di maggioranza convocata per discutere della riorganizzazione sanitaria, argomento che ha causato tensioni con il Pd.

"Soprattutto per me è importante far capire ai cittadini che questo è un dibattito all'interno dei Tribunali - ha precisato tornando sul suo caso -. Io sono una persona solida, centrata, so quello che è stato fatto durante la campagna elettorale, ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, cercando veramente di modificare anche il risultato democratico delle elezioni". "Aspetterò serenamente quello che i giudici diranno e poi valuterò quelli che potranno essere i passi successivi", ha chiarito.

Poi ha ribadito: "Un conto è il dibattito nelle aule del Tribunale, un conto invece è quello politico e ciò che i cittadini si aspettano. E credo che i cittadini abbiano visto in questi mesi una giunta e un governo regionale che sta facendo le cose che purtroppo per tanto tempo non sono state affrontate".