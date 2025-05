Non si è fermato all'alt dei Carabinieri, ma l'inseguimento a tutta velocità si è concluso con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e possesso di un'arma o oggetti pericolosi per un 35enne di Tortolì.

L'accaduto durante la notte dello scorso 19 maggio, quando i Carabinieri della Stazione di Lanusei hanno notato una Renault Clio che viaggiava ad alta velocità lungo la S.S. 125 verso Cardedu e hanno cercato di fermarla attivando le luci lampeggianti e suonando il clacson. Il conducente ha però continuato a guidare a velocità sostenuta nonostante l'ordine di fermarsi, venendo bloccato dopo un inseguimento che si è concluso nel centro abitato di Cardedu.

Visibilmente ubriaco, il 35enne ha tentato di scappare a piedi senza successo, cadendo due volte a causa della sua instabilità. Durante la perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. I test dell'alcol nel sangue hanno rivelato un tasso molto superiore ai limiti consentiti, pari a 1,96 grammi per litro.