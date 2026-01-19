Una nuova criticità legata al maltempo interessa l’Ogliastra. Sulla strada provinciale SP 23 Arzana/ Bivio Carmine si sono verificati episodi di caduta massi, con conseguente grave pericolo per la circolazione stradale.

A darne comunicazione è il Comune di Arzana, che ha diffuso un avviso alla popolazione invitando alla massima prudenza. La presenza di grossi massi sulla carreggiata e nelle immediate vicinanze rende il transito rischioso, soprattutto nelle ore di pioggia o con scarsa visibilità.

L’Amministrazione comunale ha già segnalato formalmente la situazione alla Provincia dell’Ogliastra, ente competente per la manutenzione e la messa in sicurezza dell’arteria, sollecitando un intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In attesa delle verifiche tecniche e degli interventi necessari, ai cittadini e agli automobilisti viene raccomandato di evitare, se possibile, il transito nel tratto interessato.

Il Comune ha infine assicurato che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sugli eventuali provvedimenti adottati.