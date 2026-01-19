PHOTO
Al Giovanni Paolo e al Policlinico di Cagliari solo prestazioni urgenti
L’AOU di Cagliari ha disposto misure straordinarie per le giornate di oggi, lunedì 19, e martedì 20 gennaio.
Nei presidi ospedalieri del Ospedale San Giovanni di Dio e del Policlinico Duilio Casula saranno garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, mentre tutte le attività non differibili verranno temporaneamente sospese, in linea con le disposizioni previste dal bollettino di criticità regionale.
Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 21 gennaio, la situazione resta in fase di valutazione. Eventuali decisioni sull’erogazione dei servizi sanitari saranno assunte sulla base dell’aggiornamento del bollettino meteo che verrà diffuso dalla Protezione Civile nelle prossime ore.