Da una settimana il Comune di Loceri è completamente privo di connessione Internet. "Un disservizio grave, prolungato e non più tollerabile che sta compromettendo il funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali", spiegano dal Comune.

L’Amministrazione comunale chiama direttamente in causa TIM – Telecom Italia S.p.A. "responsabile di un’interruzione che, per durata e modalità, assume i contorni di una vera e propria interruzione di pubblico servizio. Nonostante la segnalazione del guasto e i ripetuti solleciti, a distanza di sette giorni il servizio non è stato ripristinato né sono state fornite risposte chiare, tempi certi o un’interlocuzione adeguata", sottolinea il Comune.

Come si legge in un'apposita nota stampa, l'amministrazione spiega che "gli uffici comunali sono di fatto bloccati: impossibile svolgere le normali attività amministrative, gestire le pratiche, garantire la continuità operativa. Una situazione che diventa particolarmente allarmante in queste ore di allerta meteo, quando il Comune deve poter contare su collegamenti costanti e affidabili con la Protezione civile e su canali efficaci di comunicazione con la popolazione".

"È una situazione gravissima e inaccettabile - dichiara il sindaco Gianfranco Lecca -. Un Comune non può essere lasciato isolato per una settimana intera, senza risposte e senza soluzioni. Se il servizio non verrà ripristinato immediatamente, procederemo alla denuncia per interruzione di pubblico servizio".

Il Comune era stato informato dell’esistenza di un guasto sulla linea. "Ciò che lascia sgomenti è che in un’intera settimana non sia stato possibile risolverlo, né garantire un livello minimo di assistenza a un ente pubblico chiamato a tutelare sicurezza, informazione e servizi alla comunità", precisa il sindaco.

"Lasciare un Comune senza Internet significa colpire direttamente il diritto dei cittadini a servizi efficienti e tempestivi. Una responsabilità che non può più essere scaricata sull’attesa", conclude il primo cittadino.