I collegamenti marittimi da Cagliari e Olbia sono stati interrotti a causa del maltempo. La partenza del traghetto per Civitavecchia è stata annullata per la sera di oggi, lunedì 19 gennaio, mentre la nave in arrivo da Napoli domani non raggiungerà il porto.

Nella zona di Gallura, le condizioni meteorologiche attuali sono stabili, ma si prevede un aumento significativo del vento e delle piogge, con possibili mareggiate. Per precauzione, i collegamenti marittimi della compagnia Moby da Isola Bianca di Olbia a Civitavecchia previsti per stasera sono stati cancellati. Anche le corse del traghetto da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica, sono state annullate a causa dell'intensificarsi del vento fino a forza 9.

I voli all'aeroporto di Cagliari Elmas sono al momento regolari, anche se potrebbero subire ritardi a causa del vento trasversale. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in presenza di precipitazioni intense e bombe d'acqua. Nel comune di Teulada, la Provincia ha ordinato la chiusura immediata della strada provinciale 71 a causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle criticità riscontrate lungo il percorso.