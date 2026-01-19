Non ce l’ha fatta il 78enne di Bosa rimasto gravemente ferito nello scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 129 “Trasversale sarda”, poco prima del bivio per Orotelli. L’uomo è morto alcune ore dopo il ricovero all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

Secondo quanto appreso, l'uomo viaggiava a bordo di una Renault Clio guidata da un compaesano di 70 anni, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf su cui viaggiavano un 26enne, originario di Cagliari, e una ragazza di 20 anni, di Nuoro.

Tutti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Nuoro e trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco con politraumi e ferite.

All'ospedale le condizioni del 78enne si sono ulteriormente aggravate e i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità.