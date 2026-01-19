Paura a Mamoiada durante la mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, quando un fulmine ha colpito una pala eolica tra le 7 e le 9, in pieno maltempo. L’episodio è documentato dalle immagini arrivate in redazione.

Il maltempo di oggi, destinato a durare almeno fino a domani, martedì 20 gennaio, è caratterizzato da temporali, vento forte e temperature in diminuzione, con allerte diramate dalla Protezione Civile in diverse zone dell’Isola. I vigili del fuoco raccomandano massima prudenza, soprattutto nelle aree colpite da fulmini e raffiche di vento.

Cagliari

Allerta meteo in Sardegna prorogata sino alla mezzanotte di domani, martedì 20 gennaio

Redazione Sardegna Live
