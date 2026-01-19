Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo valido dalle 14 di oggi, lunedì 19 gennaio, fino alla mezzanotte di domani, martedì 20 gennaio.

Il livello di criticità rimane alto con codice rosso per il rischio idrogeologico, codice arancio per il rischio idraulico e codice giallo per temporali nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano. Nel centro occidentale della Sardegna e nel Logudoro, è stato dichiarato codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico. Mentre nella Sardegna orientale, compresa la Gallura, il rischio idrogeologico è al livello rosso e il rischio idraulico al livello arancio. Nel centro dell'Isola, il rischio idrogeologico è al livello arancio e il rischio idraulico al livello giallo.



La Protezione Civile raccomanda di rimanere al chiuso durante i temporali, soprattutto se ci si trova in seminterrati o al piano terra, consigliando di spostarsi ai piani superiori per maggiore sicurezza. Si invita a limitare gli spostamenti in auto solo in caso di emergenza, a seguire l'evoluzione della situazione meteorologica e ad attuare le misure di sicurezza consigliate dalle autorità locali di Protezione Civile. È vietato attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, fermarsi vicino a ponti, argini di fiumi o torrenti e attraversare sottopassi.