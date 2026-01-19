La direzione dell'ASL 3 di Nuoro ha preso misure in risposta all'allerta meteo della Protezione Civile, come riportato nei bollettini prot. n. 427 e n. 428 del Direttore Generale della Protezione Civile. Per le giornate di oggi e domanuì, 19 e 20 gennaio, sono state adottate le seguenti disposizioni: le prestazioni specialistiche ambulatoriali nei Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono sono state interrotte, con istruzioni per la riorganizzazione delle visite; il personale non coinvolto nei servizi sanitari distrettuali o amministrativi sarà in modalità agile, a eccezione del personale ospedaliero dei Presidi San Francesco, Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono.

Anche l'ASL Sulcis Iglesiente ha deciso di sospendere i servizi amministrativi e sanitari che possono essere posticipati a causa delle condizioni meteorologiche avverse, a partire da oggi pomeriggio fino al giorno successivo. Le attività distrettuali e poliambulatoriali sono state interrotte, mentre le prestazioni ospedaliere urgenti rimangono operative. Gli utenti con appuntamenti già fissati saranno contattati per una nuova programmazione.