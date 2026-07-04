Un ottantenne pensionato di Esporlatu, Salvatore Carta, è morto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10M, tra Bono e Bultei, nel Goceano, alle 11:30 dello scorso giovedì 2 luglio, anche se la drammatica notizia è stata resa pubblica solo oggi, sabato 4 luglio 2026.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi condotti dai Carabinieri della Compagnia di Bono, l'uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada, attraversando un campo prima di schiantarsi contro un albero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bono, il servizio medico d'emergenza 118 e l'elicottero Areus. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimare Carta, purtroppo ogni sforzo è stato vano e l'uomo è deceduto sul posto.