Oltre a quello di Tortolì, un incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne del comune di Goni, in località Costa de Flumini, dove le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna.

Per fronteggiare il rogo è stato disposto l’intervento di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto, a supporto delle squadre impegnate a terra nel contenimento delle fiamme.

Sul posto ha diretto le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei, che coordina gli interventi per circoscrivere l’incendio e limitarne la propagazione.

AGGIORNAMENTO. A causa della gravità della situazione, si è intervenuto con un ulteriore mezzo aereo, il SuperPuma decollato dalla base di Fenosu.

​Sul posto, oltre al personale a terra del Corpo Forestale provenienti da San Nicolò Gerrei ed Escalaplano, diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Villasalto e Armungia e dei volontari provenienti da Goni.