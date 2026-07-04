Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio 2026, a Palau, precisamente nella frazione Barrabisa, un uomo di 38 anni è stato trovato morto all'interno di un appartamento, dove si era sviluppato un incendio.

Il corpo del 38enne, unico residente presente, è stato scoperto intorno alle 14:00 da due squadre dei Vigili del fuoco di Arzachena e Santa Teresa Gallura, intervenute nell'edificio situato in via Giuseppe Dessì.

I figli minori della vittima, che sono riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per controlli medici.

Le fiamme sono state domate e l'appartamento è stato reso sicuro. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche operatori del servizio sanitario 118, carabinieri e agenti di polizia.