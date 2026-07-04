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È iniziata un'altra giornata che si preannuncia di fuoco in Sardegna, dove un incendio è divampata nelle campagne del comune di Tortolì, precisamente in località Acquedotto di Arbatax.
Per domare il rogo è stato attivato il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di San Cosimo. A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Tortolì.
Sul posto sono intervenuti con tempestività gli uomini del Corpo Forestale e gli operatori di Forestas, impegnati nel contenimento delle fiamme per evitare che il fronte dell’incendio possa estendersi ulteriormente.