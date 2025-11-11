Un 39enne di Macomer è stato arrestato due volte nel giro di pochi giorni dai Carabinieri per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal Tribunale di Oristano nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, già sottoposto alla misura, è stato sorpreso una prima volta mentre cercava di entrare nell’abitazione della madre, nonostante il divieto. L’allarme è scattato dopo la chiamata dei familiari ai Carabinieri, che sono immediatamente intervenuti con le pattuglie delle Stazioni di Birori e Borore, procedendo all’arresto.

Il giorno successivo il 39enne è comparso davanti al giudice, che aveva disposto per lui anche il divieto di dimora nel comune di Macomer. Tuttavia, a distanza di appena ventiquattro ore, l’uomo ha ignorato nuovamente le prescrizioni, presentandosi ancora una volta davanti alla casa della madre.

Rintracciato dai militari della Stazione di Silanus e dell’Aliquota Radiomobile di Macomer, è stato nuovamente arrestato e condotto nel carcere di Massama. Il giudice, constatata la reiterazione delle violazioni, ha questa volta disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.