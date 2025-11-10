Tragedia lungo la Strada Provinciale 15, nel territorio di Selargius, all’incrocio con via del Lavoro, dove un giovane cagliaritano di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21:30.

Dalla primissima ricostruzione è emerso che, per cause in corso di accertamento, una Ford C Max e una motocicletta Benelli con due persone a bordo si sono scontrate frontalmente. A seguito dell’impatto, uno dei due motociclisti, ha perso la vita, mentre l’altro è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Cagliari. La conducente dell’autovettura è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, unitamente ai militari delle Stazioni di Sestu e Selargius, i sanitari del 118, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello alla massima prudenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, ricordando che la prudenza è la prima forma di prevenzione degli incidenti stradali.