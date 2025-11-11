PHOTO
Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato un 28enne disoccupato del capoluogo, già noto alle Forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari – II Sezione Penale.
Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari per un precedente reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso nel luglio 2024, era stato recentemente denunciato dai militari per evasione. Le puntuali attività di vigilanza svolte dai Carabinieri hanno infatti consentito di accertare la violazione delle prescrizioni imposte, portando così alla richiesta di un provvedimento più severo da parte dell’Autorità giudiziaria.
Terminate le formalità di rito, il 28enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Uta, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello di Cagliari.