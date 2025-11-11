Si è presentato nell’agenzia assicurativa dove lavora una delle sue vittime, nonostante su di lui gravasse un divieto di avvicinamento ai familiari, e per questo è finito di nuovo in manette.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monastir, con il supporto dei colleghi di Dolianova, hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, per la violazione della misura cautelare.

L’uomo, destinatario del provvedimento dallo scorso luglio 2024 per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, avrebbe raggiunto l’agenzia nel centro di Dolianova, mettendo in atto comportamenti molesti e insistenti, verosimilmente per chiedere denaro a uno dei familiari.

Ricevuta la segnalazione, i militari sono intervenuti in breve tempo e hanno bloccato e arrestato l’uomo per la violazione del divieto. Informata l’Autorità Giudiziaria, il magistrato di turno ha disposto per il 59enne la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi.