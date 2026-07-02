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Un incendio è divampato questa mattina nelle campagne del comune di Atzara, in località Terrianu, mobilitando un imponente dispositivo antincendio.
Sul posto stanno operando gli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che coordinano le operazioni di spegnimento attraverso il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sorgono.
A supporto delle squadre a terra è intervenuto anche un elicottero della flotta regionale, decollato dalla base operativa di Sorgono, impegnato nei lanci d’acqua sulle fiamme.
Nelle operazioni lavorano anche i volontari della Protezione civile di Aztara e i Vigili del Fuoco, impegnati nel contenimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area.