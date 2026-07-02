È iniziata l'estate, e la Stazione dei Carabinieri di Porto Cervo ha deciso di potenziare i servizi di vigilanza sul territorio anche attraverso l’impiego delle nuove biciclette elettriche, veicolo ecologico e pensato per integrarsi al meglio nel contesto urbano e turistico della Costa Smeralda.

Le e-bike consentiranno infatti ai militari dell’Arma di muoversi con maggiore agilità nelle vie del centro, nelle aree pedonali e nei percorsi più frequentati dai turisti, oltre che nelle zone dove i veicoli tradizionali risultano meno adatti o poco compatibili con la conformazione del territorio.

Si tratta di una modalità di presidio efficace, finalizzata a rafforzare la vicinanza dei Carabinieri alla popolazione residente, agli operatori economici e ai numerosi visitatori che, durante il periodo estivo, affollano Porto Cervo e l’intera Costa Smeralda.

L’utilizzo delle biciclette elettriche permetterà inoltre una presenza più capillare e immediata, favorendo il contatto diretto con i cittadini, la prevenzione delle condotte illecite e una maggiore rapidità di intervento nelle aree a più alta frequentazione.

La scelta si inserisce in una più ampia visione di sicurezza di prossimità, attenta non solo al controllo del territorio ma anche alla sostenibilità ambientale, alla qualità della vita e alla valorizzazione dell’identità dei luoghi.

Nel cuore di una delle località turistiche più note della Sardegna, l’Arma dei Carabinieri conferma così una presenza quotidiana al fianco della comunità, con strumenti che uniscono innovazione, tradizione e attenzione al territorio.