Il 7 agosto riaprirà la strada provinciale 38 nel tratto di Monte Pino. Crollata sotto la furia del passaggio del ciclone Cleopatra nel novembre del 2013, la strada che collega la Bassa con l'Alta Gallura e i centri di Olbia con Tempio Pausania, potrà essere nuovamente percorribile. Ad annunciare la fine dei lavori è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi.

"È una notizia enorme per la Gallura e per tutte le persone che aspettavano questo momento dal 2013. Ma va detto con chiarezza: negli ultimi due anni è stato fatto ciò che non era stato realizzato negli undici precedenti. Prima c'era ancora una voragine, i lavori erano fermi e mancava una prospettiva concreta di riapertura. Oggi, invece, la strada è pronta".

Il tragico crollo della sera del 18 novembre di tredici anni fa causò la morte di tre persone: l'enorme voragine nell'asfalto risucchiò due automobili, provocando la morte di Bruno Fiore di 68 anni, Sebastiana Brundu di 61anni e Maria Loriga di 54 anni. Ciò che restava delle macchine sulle quali viaggiavano venne recuperato solo nel 2028, quando i lavori per la ricostruzione del tratto stradale avevano già preso il via insieme alla lunga vicenda giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità. Dopo anni di proteste da parte degli amministratori comunali locali, in prima linea quello di Sant'Antonio Di Gallura, Carlo Duilo Vitti e di cittadini riunitisi nel Comitato Pro Monte Pino e capeggiati dalla presidente Giuseppina Pasella, la data del prossimo 7 agosto può essere segnata nel calendario come quella in cui si chiude un capitolo, doloroso, della storia della Gallura.

"Non c'è niente da festeggiare quando una comunità aspetta tredici anni per riavere una strada. Però oggi si può riconoscere che la buona politica esiste: quando segue i problemi, non li abbandona e tiene insieme cittadini, istituzioni e territorio fino al risultato", ha dichiarato Li Gioi che venerdì 7 agosto sarà presente a Monte Pino insieme all'assessore Antonio Piu per la cerimonia di riapertura della strada.