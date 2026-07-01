Proseguono dalle prime ore di questa mattina le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nell’agro del comune di Luras, in località Monte Biancu.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è impegnato sul posto con il proprio personale a terra e con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, entrato in azione su richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Calangianus.

Durante la notte il rogo è stato costantemente monitorato per verificare l’evoluzione della situazione e prevenire eventuali riprese delle fiamme. All’alba, valutate le condizioni dell’area interessata dall’incendio, il D.O.S. ha disposto l’impiego del mezzo aereo per supportare le operazioni di bonifica.

A supporto delle attività è stata utilizzata anche la telecamera a infrarossi installata sull’elicottero del Corpo Forestale, che consente di individuare i focolai ancora attivi, anche quando non sono visibili a occhio nudo, rendendo più efficace e mirato l’intervento delle squadre impegnate sul terreno.