Aveva ingerito 10 ovuli, per un totale di oltre 100 grammi di eroina pura, e stava per imbarcarsi su un traghetto diretto in Sardegna. Ma il nervosismo lo ha tradito.

Il corriere della droga, un 41enne di origini nigeriane, si trovava nel porto turistico di Napoli quando ha iniziato a mostrare “segni di agitazione apparentemente ingiustificati”. I carabinieri del nucleo operativo Centro, insospettiti, sono intervenuti per chiarire la situazione.

I militari hanno ritenuto che quell’insofferenza potesse essere “un sintomo tipico di chi offre il proprio corpo per trasportare droga”. L’uomo è stato così bloccato e accompagnato all’ospedale Pellegrini, dove una radiografia ha confermato i sospetti: nel retto aveva 10 ovuli di eroina pura, il cui involucro stava per cedere.

Il 41enne non ha riportato danni all’organismo, ma è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.