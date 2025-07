Oristano dà l’addio a Mirko Piras, chef e volto amato dei social, spentosi a 50 anni all’ospedale Businco di Cagliari dopo aver lottato contro una grave malattia. Fino all’ultimo Mirko non ha smesso di parlare con chi lo seguiva: i suoi oltre 38mila follower su TikTok, diventati in poco tempo una comunità che si stringeva attorno ai suoi video carichi di sincerità, ironia e coraggio.

Nei messaggi che ha lasciato dal letto d’ospedale, tra cui un ultimo saluto commosso – «Sto andando via, mi dispiace tanto, ce l’ho messa tutta. Grazie di tutto, vi voglio bene. Mai mollare» – traspare tutta la forza d’animo di un uomo che ha scelto di affrontare la sofferenza non in silenzio, ma condividendola per dare forza anche agli altri.

Molto conosciuto a Oristano, dove aveva lavorato come chef in diversi locali, Mirko aveva saputo farsi voler bene anche fuori dalla sua città grazie ai social. Raccontava la quotidianità, il dolore e le speranze con la stessa semplicità con cui parlava di cucina.

Dopo la notizia della sua morte, avvenuta due giorni fa, i messaggi di affetto hanno invaso le bacheche social. Non solo dalla Sardegna, ma anche dal resto d’Italia, in tanti hanno voluto salutare Mirko come un esempio di dignità, capace di mantenere il sorriso persino nei momenti più duri.

Oggi, sabato 5 luglio, amici, parenti e concittadini si ritroveranno nella chiesa dei Cappuccini a Oristano per l’ultimo saluto: la salma arriverà dall’ospedale Businco e alle 11:30 sarà celebrata la messa funebre. È attesa una grande partecipazione, segno concreto di quanto Mirko abbia saputo toccare il cuore di chi lo conosceva di persona e di chi lo seguiva solo attraverso uno schermo.