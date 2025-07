La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto alle ore 6:00 una richiesta di soccorso per un incendio divampato all’interno di un’abitazione a Portoscuso. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra del distaccamento di Carbonia.

Le fiamme hanno interessato una camera da letto situata al primo piano della casa. Non si esclude che le cause siano di natura elettrica, spiegano i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera struttura.

All’interno dell’abitazione si trovavano un uomo anziano di circa 90 anni e suo figlio, persona con disabilità. Entrambi sono stati soccorsi dal Servizio Sanitario Regionale e trasportati in ospedale per accertamenti, dopo una probabile inalazione di fumo. Sono apparsi in buone condizioni generali, fanno sapere i sanitari.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato evitato il peggio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta origine del rogo.