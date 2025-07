Piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 24 morti e una ventina di dispersi, tra cui alcuni bambini di un campo estivo travolto dalle acque. Il bilancio, spiegano le autorità, “non è ancora chiaro” e i soccorritori, al lavoro da ore, temono il peggio. Alcuni media locali parlano di centinaia di persone disperse.

“Ulteriori piogge sono previste nell'area. E anche se dovessero essere leggere, è possibile che ci sia un peggioramento delle inondazioni”, hanno avvertito le autorità, invitando i residenti a non lasciare le abitazioni. “Stiamo cercando di identificare le persone” decedute in queste “alluvioni molto devastanti e mortali”, hanno aggiunto, confermando che alcuni bambini risultano dispersi “ma non siamo sicuri del numero”.

L’allerta è scattata durante la notte, con la prima chiamata di emergenza arrivata alle 4:26 del mattino. I soccorsi iniziali sono stati rallentati dalle forti piogge, ma ora sono pienamente operativi per cercare di trovare i dispersi prima del calare del buio. Intanto sui social media alcuni genitori pubblicano foto nella speranza di ritrovare i propri figli. Un grande magazzino Walmart è stato trasformato in punto di soccorso per chi ha dovuto lasciare casa.

Il dramma richiama alla mente l’alluvione del 1987, quando morirono dieci ragazzi. Stavolta il fiume Guadalupe, in poche ore, si è alzato di 6,7 metri prima che l’idrometro venisse danneggiato, facendo temere un bilancio ancora più grave.