Incidente nella serata di ieri nel territorio di Dorgali, in località Isalle, dove un’auto è uscita fuori strada con a bordo due persone.

L’allarme è scattato intorno alle 21:48. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, che ha operato per liberare i due occupanti, entrambi di nazionalità straniera, rimasti all’interno dell’abitacolo.

Una volta estratte, le due persone sono state affidate ai sanitari del 118 per le cure necessarie. Presenti sul luogo dell’incidente anche due ambulanze e i militari del Radiomobile di Siniscola.

Restano da chiarire le cause dell’uscita di strada.