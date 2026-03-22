Una violenta esplosione ha devastato una villetta nella periferia sud di Roma, coinvolgendo anche alcune abitazioni vicine. Il bilancio è di due persone salvate dai Vigili del Fuoco, estratte vive dalle macerie e affidate alle cure dei sanitari.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’esplosione ci sarebbe una probabile fuga di gas. L’intervento dei soccorritori è scattato intorno alle ore 13:00, con le squadre impegnate nelle operazioni di ricerca tra i detriti.

Le operazioni si sono concluse con esito positivo: è stata esclusa la presenza di altre persone coinvolte. I Vigili del Fuoco sono ora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, pesantemente danneggiata dall’esplosione.