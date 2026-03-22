A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova continuità territoriale aerea, il tema della mobilità da e per la Sardegna torna al centro del dibattito. Martedì 24 marzo, all’aeroporto di Cagliari, la FASI - Federazione delle Associazioni Sarde in Italia - promuove un momento di confronto pubblico con istituzioni, esperti e rappresentanti delle comunità sarde, per approfondire le nuove regole che dal 29 marzo estenderanno le agevolazioni anche a categorie finora escluse.

La conferenza dal titolo “Continuità territoriale aerea: un diritto che torna ad abbracciare tutti i sardi”, patrocinata e realizzata in collaborazione con l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, si terrà alle ore 11:00, presso la Sala B2 Business Center dell'aeroscalo.

La nuova continuità territoriale "arriva al termine di un lungo percorso di negoziazione da parte della Regione Sardegna con la Commissione europea e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e segna un passaggio importante verso una Sardegna sempre più aperta e accessibile. Per la FASI si tratta di un traguardo significativo, frutto di anni di mobilitazioni e iniziative a tutela del diritto alla mobilità dei sardi fuori dall’Isola", sottolinea la Federazione in un comunicato stampa.

"In particolare - continuano - la nuova continuità territoriale riconosce, per la prima volta, condizioni agevolate anche ai non residenti con legami di parentela con residenti in Sardegna: parenti di primo grado (genitori e figli), secondo grado (fratelli e sorelle, nonni e nipoti figli dei figli) e terzo grado (zii e nipoti, bisnonni e bisnipoti). Sono inoltre inclusi coloro che usufruiscono di congedo straordinario ai sensi della Legge 104/92 per assistere un parente residente in Sardegna e i tutori di persone residenti nell’Isola, oltre ad altre categorie".

"Si tratta di una grande notizia che le decine di migliaia di iscritti alla Federazione e le comunità sarde residenti in Italia e all’estero attendevano da tempo", commenta il presidente della FASI, Bastianino Mossa.

Alla conferenza sarà presente una platea qualificata composta da rappresentanti del mondo politico regionale e nazionale, dirigenti dell’esecutivo FASI, presidenti dei circoli sardi in Italia, in rappresentanza di migliaia di iscritti della principale rete federativa dei sardi nel mondo, insieme a imprenditori attivi tra l’Isola e il continente, rappresentanti del mondo universitario, sindacale e del terzo settore.

Cagliari

Sardegna. Dal 29 marzo entra in vigore la nuova continuità territoriale aerea

Redazione Sardegna Live
Sardegna. Dal 29 marzo entra in vigore la nuova continuità territoriale aerea
Sardegna. Dal 29 marzo entra in vigore la nuova continuità territoriale aerea