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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla SS 126, al km 2,500, nel territorio di Sant’Antioco. Due le auto coinvolte nello scontro, con un bilancio di quattro persone ferite.
L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Dacia, con a bordo tre persone, un uomo e due donne, e una Fiat, condotta da un solo uomo.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. Particolarmente delicato l’intervento per liberare una delle due donne rimaste incastrate nell’abitacolo, estratta dalle lamiere dai soccorritori.
I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario intervenuto con ambulanze ed elicottero Areus. Il conducente della Fiat è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cagliari, mentre gli altri feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Carbonia.
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.