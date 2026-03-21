Controlli mirati nella serata del 20 marzo a La Maddalena, dove i Carabinieri hanno intensificato la presenza nelle zone più frequentate dai giovani. Il bilancio è di tre persone denunciate.

Nel dettaglio, due giovani del posto sono stati trovati in possesso rispettivamente di un tirapugni in acciaio e di un coltello con lama di circa 9 centimetri. Uno dei due è stato inoltre trovato con una modica quantità di marijuana ed è stato segnalato come assuntore.

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un altro giovane, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti, con conseguente ritiro della patente.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai comportamenti a rischio tra i più giovani.