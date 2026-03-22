Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina, domenica 22 marzo, nella sua abitazione a Loculi, in provincia di Nuoro. Sul corpo sarebbero presenti ferite da arma da taglio.

A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, impegnati nelle verifiche per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.