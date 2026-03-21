Ci sono voci che si limitano a eseguire una partitura alla perfezione, e poi ci sono voci che la partitura la vivono, la respirano, la trasfigurano e la fanno entrare nel profondo dell'anima di chi ascolta.

La voce di Francesco Demuro appartiene inequivocabilmente a questa seconda, rarissima categoria. Ascoltarlo non significa soltanto assistere a una performance di altissimo livello tecnico, ma intraprendere un viaggio emotivo che parte dalle coste granitiche della Sardegna per espandersi nei teatri più prestigiosi del globo.

Per comprendere la reale caratura artistica di Demuro, bisogna inevitabilmente guardare alla sua terra: Porto Torres. Il suo non è stato il percorso accademico asettico e convenzionale di tanti colleghi. Prima ancora dei trionfi al Metropolitan di New York, alla Scala di Milano o all'Opéra di Parigi, la sua voce è stata forgiata nel cuore pulsante dell'Isola, attraverso il canto a chitarra: disciplina vocale rigorosa, finanche "spietata", che non ammette debolezze, richiedendo un'estensione prodigiosa, una resistenza d'acciaio e una capacità di proiezione del suono capace di sovrastare, all'aperto, il timbro metallico e ritmico della chitarra sarda, arrivando limpida fino all'ultimo ascoltatore in fondo alla folla.

È in questo antico rito collettivo, cimentandosi nei complessi stili della logudoresa, della nuoresa o della corsicana, che il cantante ha costruito le fondamenta della sua tecnica. L'emissione tipica del cantadore lo ha abituato fin da ragazzino a governare la colonna d'aria con una pressione e un sostegno che pochissimi interpreti lirici possiedono per natura.

È lì, confrontandosi con i giganti del canto popolare sardo, amati e rispettati nel profondo, che il giovane Francesco ha imparato a dominare la respirazione, a plasmare gli acuti e a rendere flessibili quelle coloriture che oggi incantano le platee operistiche. Il canto a chitarra gli ha donato un'impronta indelebile: una solidità che è diventata il trampolino di lancio per una carriera sfolgorante, conquistando, nota dopo nota, l'Olimpo della lirica internazionale.

C'è un filo diretto che unisce i virtuosismi della piazza a quelli del teatro d'opera. Le fioriture, i complessi melismi, le girate (le repentine e agilissime cadenze) tipiche del canto sardo hanno funzionato come una palestra suprema per la sua voce, donandogli quell'agilità e quella flessibilità che oggi gli permettono di sgranare le coloriture belcantistiche con assoluta precisione.

E poi c'è lo squillo. Quella lucentezza penetrante che gli permette di svettare sull'orchestra nasce proprio dall'esigenza atavica del cantadore di "bucare" l'aria.

Ma, soprattutto, dalla sua esperienza, ha ereditato anche l'elemento più prezioso: l'urgenza comunicativa. Il cantadore non esegue, racconta, vivendo il testo in prima persona, in una connessione carnale con il suo pubblico. È per questo che, quando oggi Francesco affronta una cabaletta di Bellini o un'aria di Verdi, porta con sé l'eco di quelle notti d'estate in Sardegna: un canto intriso di terra, di maestrale, di profumi, sapori e sentimenti mediterranei, di una viscerale verità umana che non si insegna in nessun conservatorio.

Sotto il profilo strettamente vocale, il tenore sardo è un prodigio di duttilità e lucentezza. Il suo timbro possiede uno slancio radioso, limpido e squisitamente italiano, capace di svettare sopra le orchestrazioni più dense con una facilità disarmante. Il fraseggio è sempre nobile ed elegante, sostenuto da un legato impeccabile e da un controllo dei fiati d'acciaio che gli permette smorzature e filati di rara suggestione.

Ma fermarsi alla mera tecnica, per quanto sbalorditiva, sarebbe fargli un torto. Ciò che rende Demuro unico nel panorama odierno è l'emozione pura che riesce a evocare. Quando canta, il sipario non si alza solo su una scenografia, ma sull'anima di un uomo. C'è un'urgenza espressiva, una "verità" teatrale e umana nel suo canto che scuote le coscienze, accende il sangue e genera quella catarsi che solo i grandissimi interpreti sanno regalare. Francesco non interpreta i personaggi: vi entra dentro e li dona, nudi e vibranti, al cuore degli spettatori.

Lo si è visto chiaramente nel suo recente trionfo al Teatro Lirico di Cagliari. Il suo Pollione nella Norma di Bellini (unico personaggio che, nell'aria "Meco all'altar di Venere" raggiunge il mi bemolle acutissimo, seguito dal La bemolle acuto nella successiva cabaletta "Me protegge, me difende", punto focale della tensione tenorile nel primo atto, similmente a quanto avviene per il soprano con i Do acuti in "Casta Diva") non è stato il consueto e stereotipato generale romano, ma un uomo dilaniato dalle passioni, reso con sfumature vocali di straordinaria intensità, a conferma di una maturità interpretativa ormai assoluta.

Sempre sul palco cagliaritano, due anni fa, ha commosso il pubblico calandosi nei panni di un Rodolfo nella Bohème lirico, travolgente e magnificamente fragile.

Ancora, al suo Alfredo ("Traviata" di Verdi) il tenore restituisce al personaggio una nobiltà e una passionalità vibrante, dove il celebre "Parigi, o cara" non è solo un duetto, ma un sospiro di speranza reso con un legato impeccabile e mezze voci di una dolcezza struggente.

Il "suo" Arturo ("Puritani" di Bellini) ha impressionato il Teatro Colòn di Buenos Aires per la sfida le leggi della fisica vocale. La sua capacità di salire al registro sovracuto con naturalezza, mantenendo un suono pieno, rotondo e mai forzato, sostenuta da un bel timbro squillante e da un’emissione sicura, lascia il pubblico sospeso in un istinto di pura meraviglia. È un funambolo del pentagramma che non perde mai l'eleganza aristocratica richiesta da Bellini.

Spesso si dice che il talento sia una fiamma che arde nel silenzio, in attesa del soffio del destino per divampare in incendio. Ed è stato sicuramente il fuoco a dominare anima e giornata del 14 luglio 2023, quando Francesco riceve una telefonata improvvisa che lo chiamava a sfidare l'impossibile: sostituire l'indisponibile tenore Jonas Kaufmann per l'occasione più prestigiosa di Francia: il concerto (celebrante il valore della fraternità) sotto la Tour Eiffel per la Festa della Repubblica Francese, a ricordo della presa della Bastiglia.

Volare a Parigi e salire sul palco del Concert de Paris senza prove, davanti a milioni di persone, non è stata solo una prova di coraggio, ma la dimostrazione che la fortuna favorisce solo chi ha il talento per domarla. Quella sera, tra le note del "Nessun Dorma", Francesco non ha solo riempito un vuoto: ha preso appuntamento con la storia, trasformando un imprevisto del fato nel trionfo definitivo della sua voce nel cuore della Francia e dell'universo musicale.

L'agenda di un fuoriclasse del suo calibro non conosce soste e spazia tra epoche e stili con una versatilità impressionante. Dal ruolo di tenore solista nella maestosa Nona Sinfonia di Beethoven — al prestigioso concerto di Galà del 2 giugno al Teatro La Fenice di Venezia — a un compito di altissima... diplomazia culturale: a breve, infatti, sarà autorevole rappresentante della Regione Sardegna in Cina, ambasciatore di bellezza e musicalità come protagonista maschile in "Demetra".

L'opera musicale firmata dall'autore sardo Giuseppe Elia Monni debutta in Cina il 20 marzo, a Chengdu, capoluogo del Sichuan. Un ponte ideale reso possibile dal potere immenso della musica, che arriva dove le parole si fermano, scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono e - in questi tempi più che mai - ci ricorda il bello e il buono che l'umanità può produrre, quando mette da parte guerre e sentimenti che, purtroppo, da millenni i ponti -invece- li abbatte e getta in un disarmante e doloroso silenzio. Già Cassiodoro, politico e uomo di cultura bizantino, nel VI secolo ammoniva "Se l'uomo non cesserà di perpetrare odio e guerre, Dio ci punirà nel peggiore dei modi: togliendoci la musica".

Eppure, nonostante le ovazioni in ogni lingua, i jet intercontinentali e le luci sfavillanti delle capitali di tutto il mondo, l'anima di Francesco rimane immutabile, saldamente ancorata alla sua Isola.

Dietro il divo internazionale si cela un appassionato velista, un uomo che ama il silenzio rotto solo dal vento e dallo sciabordio delle onde. Viaggia per i cinque continenti portando in trionfo la bandiera del belcanto, ma il suo sogno più autentico, la sua personalissima Itaca, non cambia mai: tornare in Sardegna, della cui terra -che, letteralmente, bacia al termine di ogni esibizione isolana- ha sempre una simbolica zolla da portare accanto al cuore, prima, alta sul palco, poi.

Mollare gli ormeggi, issare le vele, farsi accarezzare dal maestrale e perdersi in barca nel blu profondo del suo mare.

Perché, in fondo, la voce di Francesco Demuro è esattamente come il mare di Sardegna: a volte dolce e cullante, a volte impetuosa e maestosa, ma sempre, infinitamente, immensa.

E il suo andare sarà, sempre e comunque un eterno ritornare.