Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 marzo 2026, in località Zuradili, nel territorio di Marrubiu. Il bilancio è di cinque persone ferite, una delle quali trasportata in elicottero a Sassari.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso. Per cause ancora in fase di accertamento, un Citroen Nemo si è scontrato con una Kia Sportage. A seguito dell’impatto, il furgoncino ha urtato un muretto basso finendo per ribaltarsi su un lato.

I cinque occupanti del Citroen Nemo sono riusciti a uscire dal veicolo, in parte autonomamente e in parte con l’aiuto delle persone che viaggiavano sull’altra auto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Per uno dei feriti è stato necessario il trasporto con l’elicottero Areus all’ospedale di Sassari, mentre gli altri sono stati trasferiti con le ambulanze.