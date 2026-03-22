Si è svolta nella Sala della Lupa, uno degli spazi più carichi di significato della Repubblica italiana, al secondo piano di Palazzo Montecitorio a Roma, la cerimonia “Marchi di qualità” voluta dell’Ente Pro loco Italiane.

Il video raccontato della cerimonia e le inteviste

Tra le 17 Sagre d’Eccellenza riconosciute a livello nazionale, sette arrivano dalla Sardegna. Riflettori puntati sulla Pro loco di Aglientu con la Sagra della salsiccia e del formaggio, su quella di Donori con la Sagra dell’emigrato, Quartucciu con la Mostra artistica del pane e del dolce, passando poi per San Vito con la Sagra de sa pratzira e de sa petza de craba, Soleminis con "Moscardulas in Soleminis" ovvero la Festa del moscato e pardulas de pasca manna, arrivando poi alla Pro loco di Uri con la Sagra del Carciofo e a quella di Villacidro con la Sagra delle ciliegie.

La Sardegna è stata premiata anche per una delle sue tradizioni più identitarie: il Carnevale Oroteddesu di Orotelli, inserito tra i quattro Carnevali Autentici riconosciuti in Italia, un riconoscimento che valorizza le manifestazioni storiche capaci di custodire e tramandare nel tempo riti, simboli e identità delle comunità.