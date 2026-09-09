Una tragedia ha sconvolto ieri sera la comunità di Lula, nel Nuorese, dove una bambina di appena 14 mesi è morta nella culla.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la piccola sarebbe rimasta soffocata a causa di un rigurgito. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, affiancati dall'elicottero dell'Areus.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno ascoltato i familiari e raccolto gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento, secondo quanto emerso dagli accertamenti iniziali, non sarebbero stati rilevati elementi che facciano pensare a cause diverse da un tragico incidente.

La Procura di Nuoro ha comunque disposto il sequestro della salma. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte e a chiarire la dinamica del drammatico episodio.