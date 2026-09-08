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Brutto incidente nel pomeriggio a San Vero Milis, all’altezza dello svincolo tra la Strada Provinciale 10 e la Strada Provinciale 11: due auto si sono scontrate violentemente poco prima delle 17.
Nonostante la violenza dello scontro, le persone a bordo dei mezzi sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli, venendo poi immediatamente prese in cura dal personale del 118.
I Vigili del fuoco di Oristano, anch’essi intervenuti sul posto, hanno prontamente messo in sicurezza i veicoli incidentati e l'area circostante. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e per regolare la circolazione.